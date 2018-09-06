В результате землетрясения в Японии пострадали 126 человек

06.09.2018 06:15



Власти Японии уточнили количество пострадавших во время землетрясения магнитудой 6,7 балла, которое произошло на острове Хоккайдо, пишет RT. Так, по последним данным, двое человек погибли, еще 126 получили ранения различной степени тяжести. 39 человек числятся пропавшими без вести. Также, в результате землетрясения на острове произошли серьезные разрушения, а также перебои в работе железнодорожного транспорта и авиасообщения.