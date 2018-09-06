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Пенсионная реформа

В результате землетрясения в Японии пострадали 126 человек

06.09.2018 06:15
В результате землетрясения в Японии пострадали 126 человек

Власти Японии уточнили количество пострадавших во время землетрясения магнитудой 6,7 балла, которое произошло на острове Хоккайдо, пишет RT. Так, по последним данным, двое человек погибли, еще 126 получили ранения различной степени тяжести. 39 человек числятся пропавшими без вести. Также, в результате землетрясения на острове произошли серьезные разрушения, а также перебои в работе железнодорожного транспорта и авиасообщения. 

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