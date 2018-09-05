Российские Ту-160 провели учения над акваторией Средиземного моря

05.09.2018 23:33



Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160 ВКС России провели учения над акваторией Средиземного моря. Самолеты отработали условные пуски крылатых ракет, пишет РБК. О проведении учений сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ. Также, в пресс-службе подчеркнули, что полеты российских самолетов проходили в строгом соответствии с международным правом. Также, они не пересекали границы воздушного пространства других государств.