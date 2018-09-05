Астроном-любитель запечатлел 35 НЛО, пролетающих мимо Луны

05.09.2018 22:14



Астроном-любитель Алессио из Рима, Италия, снял видео которое может доказать, что инопланетяне реальны. Он использовал маленький телескоп, чтобы более внимательно посмотреть на лунную поверхность, когда заметил, что по экрану пролетел целый ряд НЛО, пишет DailyStar.

Он уточнил, что невозможно, чтобы эти объекты могли быть жуками или птицами из-за высоты, на которой они были захвачены. Алессио говорит, что сделал запись 1 августа, через день после Кровавой Луны, чтобы хорошо выглядеть в ясную погоду.