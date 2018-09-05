Минобороны рассказало об ударах ВКС России по боевикам в Идлибе

05.09.2018 20:25



Официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков заявил, что российские истребители нанесли ракетные удары по позициям боевиков запрещенной в России группировки "Джебхат ан-Нусра" в сирийской провинции Идлиб, пишет ТАСС. По его словам, во время операции были уничтожены склады, где боевики собирали беспилотные летательные аппараты, а также хранили взрывчатые вещества и боеприпасы. Все удары российских ВКС наносились только по объектам боевиков, которые находятся в отдалении от населенных пунктов.