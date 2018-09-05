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Пенсионная реформа

Volvo представил новый футуристический концептуальный автомобиль

05.09.2018 20:08
Volvo представил новый футуристический концептуальный автомобиль

Шведский автопроизводитель Volvo представил свой последний концептуальный автомобиль, получивший название 360c. Это полностью электрическое, автономное транспортное средство, предназначенное для путешествий и поездок по городу, пишет DailyMail.

В автомобиле нет рулевого колеса, поскольку он предназначен для полной автономии 5-го уровня. Volvo переделала интерьер автомобиля, чтобы он мог стать футуристической гостиной, спальней или рабочим пространством, оснащенным полной мобильной связью. Автомобиль имеет внешний вид, который выглядит как комбинация между внедорожником и седаном. Окна автомобиля превращаются в футуристические экраны, которые показывают соответствующую информацию. Автомобиль оснащен цифровым помощником.

«360c представляет четыре потенциальных использования автономных транспортных средств - спальную среду, мобильный офис, гостиную и развлекательное пространство, которые переосмысливают то, как люди путешествуют», - говорится в заявлении Volvo. 

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