Volvo представил новый футуристический концептуальный автомобиль

05.09.2018 20:08



Шведский автопроизводитель Volvo представил свой последний концептуальный автомобиль, получивший название 360c. Это полностью электрическое, автономное транспортное средство, предназначенное для путешествий и поездок по городу, пишет DailyMail.

В автомобиле нет рулевого колеса, поскольку он предназначен для полной автономии 5-го уровня. Volvo переделала интерьер автомобиля, чтобы он мог стать футуристической гостиной, спальней или рабочим пространством, оснащенным полной мобильной связью. Автомобиль имеет внешний вид, который выглядит как комбинация между внедорожником и седаном. Окна автомобиля превращаются в футуристические экраны, которые показывают соответствующую информацию. Автомобиль оснащен цифровым помощником.

«360c представляет четыре потенциальных использования автономных транспортных средств - спальную среду, мобильный офис, гостиную и развлекательное пространство, которые переосмысливают то, как люди путешествуют», - говорится в заявлении Volvo.