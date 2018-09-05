Минкульт не пропустил в прокат фильм «Похищенные сокровища Европы»

05.09.2018 14:03



В Министерстве культуры приняли решение отказать в прокатном удостоверении киноленте «Похищенные сокровища Европы», передает РИА Новости со ссылкой на Фейсбук прокатной компании CinemaEmotion.

Как сообщается, документальный фильм, снятый режиссером Клаудио Поли, повествует о борьбе нацистов с так называемым «дегенеративным искусством» - в противовес ему противопоставляя «классическое». Собственно выпуск ленты был приурочен 73-й годовщине окончания Второй мировой войны.