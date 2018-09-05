Минкульт не пропустил в прокат фильм «Похищенные сокровища Европы»
05.09.2018 14:03
В Министерстве культуры приняли решение отказать в прокатном удостоверении киноленте «Похищенные сокровища Европы», передает РИА Новости со ссылкой на Фейсбук прокатной компании CinemaEmotion.
Как сообщается, документальный фильм, снятый режиссером Клаудио Поли, повествует о борьбе нацистов с так называемым «дегенеративным искусством» - в противовес ему противопоставляя «классическое». Собственно выпуск ленты был приурочен 73-й годовщине окончания Второй мировой войны.
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