На Минском шоссе произошло крупное ДТП, есть погибшие и пострадавшие

05.09.2018 11:57



В Подмосковье, на 137-м километре Минского шоссе, произошло крупное ДТП, передает РИА Новости со ссылкой на свой источник из экстренных служб. Произошло столкновение лоб в лоб микроавтобуса и фуры.

В результате происшествия погиб один человек. Еще двенадцать получили ранения разной степени тяжести. Они были доставлены в Можайскую центральную районную больницу. Уточняется, что состояние четырех человек медики оценивают как тяжелое.

О причинах аварии, по чьей вине она произошла, пока ничего не известно.