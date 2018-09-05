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Пенсионная реформа

Сергей Лавров заявил, что Вашингтон манипулирует долларом

05.09.2018 11:24
Сергей Лавров заявил, что Вашингтон манипулирует долларом

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что с помощью доллара США «наказывают неугодные государства», передает РИА Новости, ссылаясь на программу «Большая игра». Министр отметил, что доллар – это международная валютно-финансовая система, и долгое время во всем мировом сообществе верили, что США будут придерживаться обязательств «эмитента главной резервной валюты». Однако события стали развиваться совсем по-другому. «Что сейчас происходит с долларом? Долларом манипулирует Вашингтон, как он хочет», — резюмировал министр.

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