На свободу досрочно вышел бывший владелец пермского клуба «Хромая лошадь»

05.09.2018 10:53



Решением Копейского горсуда (Челябинская область) было удовлетворено ходатайство экс-владельца печально известного пермского клуба «Хромая лошадь» Анатолия Зака о досрочном освобождении. Как передает Интерфакс со ссылкой на судебную пресс-службу, ходатайство поступило в связи с принятием нового закона (один день в СИЗО за полтора). В итоге срок был пересчитан, и Зак покинул ИК-11.

По информации некоторых СМИ, после освобождения Зак улетел в Москву.