В Греции отменили специальный налог на вино

05.09.2018 10:31



Решением Государственного совета Греции (является одним из высших судов) было отменено решение о специальном налоге на вино, которое в 2015 году принял Минфин, передает РИА Новости со ссылкой на Греческую ассоциацию вин.

Ранее новый налог (15 центов за бутылку 0,7 литра и 20 центов за литровую) ввело правительство Алексиса Ципраса. Эту меру решили предпринять, чтобы зарыть часть бюджетных «дыр». Однако тогда местные виноделы заявили о своем недовольстве, отметив, что этот налог «уничтожит виноделие». После этого и было решено подать иск в Госсовет.