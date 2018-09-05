Виталий Мутко поручил Минстрою заняться вопросом финансирования проблемных недостроев

05.09.2018 09:59



Вице-премьер Росси Виталий Мутко дал поручение Минстрою: проработать вопрос, связанный с финансированием проблемных жилых недостроев. Как передает РИА Новости, об этой проблеме ранее в своем письме сообщил бизнес-омбудсмен Борис Титов. В своем послании Титов также рассказал о том, что некоторые проблемные жилые объекты для завершения строительства взяли «более успешные строительные компании».