Лавров рассказал о нарастающей конфронтации между Россией и США

05.09.2018 05:55



Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о нарастании конфронтации в двусторонних отношениях между Россией и Соединенными штатами, пишет РИА Новости. Так, по его словам этому способствуют не только продвижение НАТО к границам России, но и действия США на Востоке Украины. Так как штаты поставляют вооружение для подразделений правительственных войск, это способствует обострению ситуации на Донбассе и может привести к военному противостоянию. В связи с чем, глава МИД напомнил ситуацию, которая произошла в Грузии, когда Михаил Саакашвили, бывший в то время президентом страны, напал на собственных граждан.