США манипулируют долларом в своих интересах вопреки принятым обязательствам

05.09.2018 05:39



Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Вашингтон в манипулировании долларом в интересах США, несмотря на те международные обязательства, которые он на себя взял, пишет ТАСС. По словам Лаврова, так как доллар является международной валютно-финансовой системой США нарушают обязанности "эмитента главной резервной валюты мира", используя доллар для давления на страны, которые стремятся наказать.