Эрдоган заявил о важности сотрудничества России и Турции по Сирии

05.09.2018 05:16



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сотрудничество России и Турции по урегулированию ситуации в сирийском Идлибе является очень важным, пишет РИА Новости, ссылаясь на телеканал Haberturk. По его словам, при начале гуманитарной катастрофы в данном районе беженцы, в первую очередь, направятся на территорию Турции. Поэтому, на саммите по урегулированию сирийского кризиса, который состоится в Тегеране 7 сентября, президент надеется найти решение "для предотвращения непропорциональных действий" правительственных сил Сирии.