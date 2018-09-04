Солнечная система может скрывать еще одну невидимую планету

04.09.2018 23:59



Профессор Майкл Браун, представляющий Калифорнийский технологический институт (Соединенные Штаты) убежден в том, что в Солнечной системе находится еще одна планета. Он оценил вероятность её действительного существования в 90%. Астроном предположил, что небесное тело расположено за Нептуном и так же, как и наша планета вращается вокруг светила.

Заявления о том, что в Солнечной системе присутствует еще одна планета в последнее время стали появляться намного чаще. Информация такого рода от ученых прозвучала четыре года назад, вслед за тем, как за орбитой Нептуна были обнаружены несколько ледяных карликов, отличающихся похожим характером движения. В то время астрономы пришли к мнению, что, так как объекты расположены на одной орбите, следовательно, их что-то толкает. В 2016 г. появилась версия о том, что невидимая планета гораздо больше нашей планеты (примерно в 5-20 раз) и расположена на расстоянии в шестьсот раз дальше от звезды, а потому излучает очень слабый свет.

В данное время астрономы продолжают заниматься исследованием. Для поисков небесного тела используется 8,2-метровый оптический телескоп Subaru (расположен в обсерватории Мауна-Кеа, на Гавайях). Ученые надеются найти таинственную девятую планету, но говорят о том, что если расстояние от нее до светила в тысячу раз больше и превосходит размеры отдаления между звездой и нашей планетой, найти ее будет очень трудно, пишет oane.ws.