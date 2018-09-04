В Китае успешно прошел испытания глиссированием крупнейший в мире самолет-амфибия
В минувшую субботу в КНР впервые прошел испытания глиссированием крупнейший в мире самолет-амфибия (гидросамолет) AG600.
Испытания прошли в водохранилище на реке Чжанхэ (городской округ Цзинмэнь, провинция Хубэй). В момент проверки самолет на значительной скорости сначала отошел от берега, а потом вернулся назад.
Каких-либо других подробностей прошедших испытаний не раскрывается. Отмечается, что испытания были успешными. В скором времени, AG600 исполнит несколько подобных "пробежек", а в дальнейшем будет проведена проверка его взлета и посадки на водную поверхность.
Глиссирование - движение по воде, при каком предмет удерживается на ее поверхности за счет скоростного напора воды.
Самолет-амфибия, оснащен четырьмя турбовинтовыми двигателями, имеет фюзеляж длиной 39,6 м и размах крыла 38,8 м.
Воздушное судно с максимальной взлетной массой 53,5 тонны и максимальной скоростью 570 км/ч может летать двенадцать часов за раз, пишет nplus1.ru.
AG600 будет использоваться в основном для морских спасательных операций, борьбы с лесными пожарами и морским мониторингом.
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