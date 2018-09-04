Генри Кавилл сыграет главную роль в сериале "Ведьмак"

04.09.2018 22:57



Популярный английский актер Генри Кавилл, известный зрителям по роли Супермена, снимется в новом сериале Netflix "Ведьмак" по романам польского писателя Анджея Сапковского, пишет РИА Новости. У Кавилла будет главная роль в сериале. Он сыграет главного героя Геральта из Ривии. Об этом актер намекнул в своем Instagram, а также подтвердила шоураннер Лорен Хиссрич. Новый сериал будет снят в жанре темное фэнтези.