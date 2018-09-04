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Пенсионная реформа

В 2017 году Трамп требовал убить Асада

04.09.2018 21:49
В 2017 году Трамп требовал убить Асада

Американская газета Washington Post опубликовала выдержки из новой книги журналиста Боба Вудворда "Страх", которая, по его словам, основана на интервью со свидетелями описываемых событий, пишет РИА Новости. Так, по иноформации одного из источников, в 2017 году после предполагаемой химической атаки правительственных сил в Сирии, президент США Дональд Трамп в сильном волнении потребовал от министра обороны США Джеймса Мэттиса и Пентагона уничтожить сирийского лидера Башара Асада. Тем не менее, по словам Вудворда, Мэттис не дал исполнить распоряжение президента Трампа. 

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