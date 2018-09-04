ОЗХО подтвердила, что гражданка Британии в Эймсбери умерла от контакта с "Новичком"

04.09.2018 21:29



Гражданка Великобритании Дон Стерджес, которая скончалась от отравления неизвестным веществом в Эймсбери, умерла от контакта с "Новичком", тем же самым веществом, которое было использовано в Солсбери при покушении на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, пишет ТАСС. Такие выводы сделала Организация по запрещению химического оружия, проведя все необходимые исследования взятых образцов в независимых лабораториях.