Три человека пострадали в результате отравления неизвестным веществом в Лондоне

04.09.2018 20:59



В районе Ноттинг-Хилл в Лондоне произошло отравление людей неизвестным веществом, пишет РИА Новости, ссылаясь на телеканал SkyNews. Так, по словам представителя правоохранительных органов, медики госпитализировали трех человек с подозрением на отравление неизвестным химическим веществом. Насколько сильно пострадали граждане Британии не сообщается. Угрозы дальнейшего заражения нет. В настоящий момент полиция выясняет причины, приведшие к отравлению людей.