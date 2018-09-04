ВСУ собираются начать наступление на ДНР на мариупольском направлении

04.09.2018 19:35



Официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин сообщил, что в украинский военный госпиталь, расположенный на мариупольском направлении, доставлены четыре переносных морга, пишет ТАСС. По его словам, вскоре, ожидается доставка в медчасть мобильных крематориев. Это, по его мнению, сделано для того, чтобы скрыть будущие жертвы Украины, так как военные собираются начать наступление на данном участке фронта.