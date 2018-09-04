Google предупредили о недопустимости вмешательства в выборы

04.09.2018 13:20



В Google было направлено предупреждение о недопустимости вмешательства в выборы. Как передает РИА Новости, информация об этом поступила от заместителя начальника управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности ведомства Алексей Жафяров. Вместе с этим, как он отметил, данное предостережение не означает, что компания должна проявить какую-либо реакцию. Однако он подчеркнул, что это является серьезной мерой, которая может повлечь привлечение «к установленной законом ответственности».