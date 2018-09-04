На учениях «Восток-2018» побывает военный атташе посольства Эстонии

04.09.2018 12:22



На международных учениях «Восток-2018» планирует побывать военный атташе посольства Эстонии в РФ, о чем РИА Новости проинформировал сотрудник пресс-службы дипломатической миссии. Напомним, что учения будут проходить в период с 11 по 15 сентября. Это будут крупнейшие маневры по подготовке Вооруженных сил.

Отвечая на соответствующий вопрос, в посольстве заявили следующее: «Да, мы получили приглашение от Минобороны России наблюдать за учениями «Восток-2018» и планируем принять участие.