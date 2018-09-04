Украина планирует «ответить на провокации» России в акватории Азовского моря

04.09.2018 12:03



Выступая в эфире ТК ICTV, глава украинского МИД Павел Климкин проинформировал о том, какие меры Киев собирается принять, отвечая на так называемые «провокации» России, которые она «устраивает» в Азовском море. Об этом сообщает РИА Новости. Министр выразил уверенность, что Москва непременно начнет контролируемую эскалацию и «поднимать ставки», поэтому, по его словам, Киев должен сконцентрироваться на совокупных мерах противостояния (политика, безопасность, юридические вопросы).