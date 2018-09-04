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Пенсионная реформа

Подозреваемому в убийстве полицейского в столичном метро предъявлено обвинение

04.09.2018 11:17
Подозреваемому в убийстве полицейского в столичном метро предъявлено обвинение

СКР предъявил обвинение мужчине, которого подозревают в убийстве сотрудника полиции на станции метро «Курская» в Москве, передает РИА Новости со ссылкой на ведомство. Как говорится в сообщении, уже проведено опознание, очные ставки, а также другие следственные действия. На ближайшие дни запланировано обращение следствия в суд с ходатайством об аресте подозреваемого. Кроме этого, как заявили в ведомстве, в рамках уголовно дела запланированы ряд профильных экспертиз.

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