Япония заявила России о своем протесте из-за мероприятий на Курилах, приуроченных к окончанию войны

04.09.2018 10:13



Официальный Токио заявил Москве о своем протесте в связи с мероприятиями на Южных Курилах, которые посвящены окончанию Второй мировой войны. Как передает РИА Новости, информация об этом поступила от генсека правительства страны Ёсихидэ Суга. Он заявил, что в этом случае действия России «не совпадают с позицией» Японии и «являются неприемлемыми».

Напомним также, что Южные Курилы Токио считает своими «северными территориями».