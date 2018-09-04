«Натали Турс» исключили из федерального реестра туроператоров

04.09.2018 09:43



Ростуризм принял решение об исключении из федерального реестра туроператоров информацию о компаниях, которые ведут свою деятельность под брендом «Натали Турс», передает ТАСС со ссылкой на официальный сайт ведомства. Речь идет о следующих компаниях: ООО «Панорама Тур», ООО «Агентство путешествий «Натали», а также ООО «Туроператор "Натали турс». Дано решение было принято в связи с тем, что четвертого июля «Натали Турс» заявила о том, что аннулирует все свои туры.