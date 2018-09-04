Россия готова строить вертолетоносцы

04.09.2018 08:50



Россия готова к тому, чтобы строить вертолетоносцы и продавать их зарубежным клиентам. Об этом в разговоре с РИА Новости сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. По его словам, отечественные судостроители готовы выполнить такую задачу, если проявится соответствующий интерес.

Ранее министр сообщал о том, что вместо вертолетоносцев российские специалисты будут специализироваться на строительстве десантных кораблей с возможностью нести на своем борту вертолеты.