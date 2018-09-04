В компании Apple признали дефект iPhone 8

04.09.2018 08:26



В компании Apple сообщили о том, что была обнаружена бракованная партия смартфонов iPhone 8 – в устройствах неисправной оказалась материнская плата, передает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт компании. В сообщении говорится, что дефекты есть только у небольшой части устройств: эта партия была продана в период с сентября 2017 года по март 2018 года. Телефоны продавались на территории США, Австралии, Китая, Индии, Японии, Новой Зеландии и так далее.