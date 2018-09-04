Орнелла Мути хочет получить российское гражданство

04.09.2018 07:23



Знаменитая итальянская актриса Орнелла Мути хочет получить гражданство России. Об этом актриса заявила во время своего пребывания в стране, куда она приехала для участия в спектакле "Хрустальный дворец", в котором играет роль российской императрицы Анны Иоановны, пишет РБК. Орнелла Мути призналась, что у нее русские корни. Ее дедушка был придворным медиком, а бабушка пианисткой. Также, актриса рассказала, что у нее уже есть жилплощадь в Москве с московской пропиской.