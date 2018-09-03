Эволюционное происхождение биоразнообразия животных

03.09.2018 23:34



Новое исследование международной группы исследователей, возглавляемое учеными из Бристольского университета, выявило происхождение и эволюцию строения тел животных пишет phys.org.

Все животные эволюционировали от одноклеточных предков, диверсифицировавшись на тридцать или сорок различных анатомических конструкций. В центре внимания исследователей были следующие вопросы: Когда и как возникло то или иное строение тел живых организмов? Скорость эволюционных изменений? С помощью каких механизмов данные фундаментальные эволюционные изменения происходят? Происходила ли эволюция так, как предположил Дарвин, или появилось ли это строение тел во время эпизода взрывной диверсификации в течение кембрийского периода, около полумиллиона лет назад?

Исследовательская группа решает эти вопросы, исчерпывающе компилируя присутствие и отсутствие тысяч признаков от всех живых групп животных .

Профессор Филип Донохью из Школы наук о Земле Университета Бристоля сказал: «Наши результаты показывают, что фундаментальные эволюционные изменения не ограничивались ранним взрывом эволюционных экспериментов. Строение тел животных продолжает развиваться и по сей день—не постепенно, как предсказывал Дарвин,—а эпизодическими скачками, через их эволюционную историю».