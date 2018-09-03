В Госдуме ответили на желание Порошенко убрать ЧФ России из Крыма

03.09.2018 20:54



В Государственной думе РФ прокомментировали законопроект украинского лидера о внесении изменений в Конституцию страны, касательно запрета аренды военных баз, пишет RT. Так, депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек заявил, что данные действия являются бессмысленными, так как прежние договора с Украиной уже не действуют и данное решение никаким образом не повлияет на нахождение Черноморского флота РФ в Крыму.