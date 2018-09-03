Дырка в обшивке Союза появилась из-за преднамеренного воздействия дрелью

03.09.2018 20:41



Как заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, отверстие в обшивке корабля «Союз МС-09» было сделано преднамеренно с помощью дрели, пишет РБК. Так, по его словам, на внутренней стороне обшивки имеются явные следы, от воздействия дрели. В настоящий момент проходит расследование всех обстоятельств дела, в том числе специалисты выясняют, воздействие было осуществлено еще на земле или в космосе.