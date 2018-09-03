Недавно обнаруженные динозавры заполнили эволюционный разрыв в 70 млн лет

03.09.2018 19:56



Новые недавно обнаруженные динозавры могут показать связи в необычной линии хищников, которые жили от 160 млн до 90 млн лет назад, свидетельствуют новые международные исследования, пишет phys.org.

Два вида, Xiyunykus и Bannykus, были тероподами - группой двуногих, в основном плотоядных динозавров . Некоторые тероподы в конце концов породили птиц, а другая ветвь альваресзавридов превратилась в странно выглядящих насекомоядных с короткими передними конечностями и конечностями с увеличенными пальцами для рытья гнезд.

Но до сих пор ученые мало что понимали о том, как эти изменение произошли из-за 70-миллионного эволюционного разрыва, отделяющего насекомоядных альваресзавридов от самого раннего известного члена группы Haplocheirus.

«Значение Xiyunykus и Bannykus состоит в том, что они попадают в этот пробел и проливают свет на модели эволюции в Alvarezsauroidea», - объяснил Корвин Салливан, палеонтолог из Университета Альберты, который участвовал в международном исследовании. «Эти экземпляры значительно улучшают понимание научным сообществом ранних этапов эволюции альваресзавридов и дают нам лучшее о них представление».