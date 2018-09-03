Астрономы: Комета Джакобини-Циннера стремительно приближается к Земле

03.09.2018 18:54



Исследователи предупредили общественность о том, что к нашей планете стремительно приближается яркая комета 21P / Джакобини – Циннера. В настоящее время комету можно рассмотреть только в телескоп, однако вполне вероятно, что в середине сентября, небесное тело будет заметно и невооруженным глазом.

Диаметр ядра данной кометы (открыта в начале ХХ века французским астрономом Мишелем Джакобини) составляет 2 км (1,24 мили). Джакобини - Циннера - периодическая комета с периодом обращения 6,6 года. Перигелий объект пройдёт двенадцатого сентября, а потом приблизится к нашей планете на максимально возможное для него расстояние - порядка 45 миллионов километров от Земли.

Но, по словам астрономов, землянам бояться абсолютно нечего: указанное расстояние в несколько раз дальше, чем необходимо для того чтобы отнести данный астрономический объект к потенциально опасным. По мнению ученых, если бы комета или иной небесный объект подобных размеров столкнулись с Землёй, это привело бы к абсолютному краху последней, пишет actualnews.org.