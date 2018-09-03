Россия продолжает добывать газ на спорном месторождении в Крыму

03.09.2018 13:36



Россия продолжает заниматься добычей газа на крупнейшем месторождении крымского шельфа — Одесском. Причем, это происходит, несмотря на судебный спор с украинской стороной, а также на то, что ранее добычу планировалось остановить еще первого июля. Об этом в беседе с РБК сообщили три собеседника, которые близки к ГУП «Черноморнефтегаз» (занимается добычей газа в Крыму), а также еще один источник из правительства.