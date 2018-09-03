Шуфутинский не исключает создание ремейка на песню «Третье сентября» с Гречкой или Монеточкой

03.09.2018 13:15



Михаил Шуфутинский рассказал, что не исключает создание ремейка на знаменитую песню «Третье сентября». В интервью с радиостанцией «Говорит Москва» он сообщил, что для создания новой версии знаменитой песни он может задействовать исполнительниц Гречку или Монеточку. Это произойдет в том случае, если поступит соответствующее предложение, уточнил артист. «Я мог бы, но мне никто ничего не предлагал и никто ни о чем не просил», — добавил исполнитель хита.