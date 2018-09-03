Депутат Рады поддержал идею об усилении военного присутствия Украины в Азовском море

03.09.2018 12:52



В украинской Раде поддержали идею об усилении военного присутствия Украины в Азовском море. Как передает РИА Новости, об этой необходимости заявил лидер фракции «Народный фронт» Максим Бурбак. По его словам, это объясняется «ситуацией с судоходством».

До этого глава Украины Петр Порошенко поручил МИДу сформулировать предложения по урегулированию с Россией ситуации с судоходством в Азовском море.