В России могут вырасти цены на хлеб

03.09.2018 12:36



Уже к первым числам октября в России на десять процентов могут вырасти цены на хлеб. Таким прогнозом в разговоре с «Известиями» поделились сами участники рынка, представители зерновых компаний и собственно производители продукции. По их словам, рост стоимости зерна происходит из-за смены валютного курса, а также из-за прогноза урожая на текущий год.

Кроме этого, как завили в Минсельхозе, итоговая стоимость хлеба до конца этого года и в начале следующего будет напрямую зависеть от стоимости материально-технических ресурсов.