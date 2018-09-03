Сергей Лавров заявил, что Россия не оставит без ответа санкции США по «делу Скрипалей»

03.09.2018 11:46



Глава российского МИД прокомментировал санкции США против России по «делу Скрипалей». Как передает РИА Новости, об этом министр сообщил во время своего выступления перед первокурсниками в МГИМО. По словам Сергея Лаврова, Москва даст свой ответ на санкции, но он не обязательно будет симметричным. «Я считаю, что симметричный ответ не всегда оптимальный способ действий», — отметил Лавров.