Старейшей газете Нью-Йорка The Village Voice пришлось закрыться

03.09.2018 10:47



Еженедельное издание Нью-Йорка The Village Voice было вынуждено закрыться после того, как в течение 60 лет оно каждую неделю выходило в свет, передает ТАСС со ссылкой на ТК NBC. Как сообщают местные СМИ, издание не смогло преодолеть финансовые трудности. В итоге владелец газеты Питер Барби принял решение о закрытии. В его распространенном заявлении говорится, что этот день оказался печальным не только для самого The Village Voice, но и для миллионов читателей.