В Японии заявили, что Россия и Китай представляют угрозу для национальной безопасности страны

03.09.2018 10:06



Россия и Китай, которые занимаются наращиванием военной активности, представляют угрозу для национальной безопасности Японии. Как передает РИА Новости, об этом во время встречи с руководством сил самообороны Японии выступил министр обороны Ицунори Онодэра. Само совещание состоялось в понедельник. Говоря о России, министр привел в пример военные учения «Восток-2018», которые стали самыми масштабными со времен так называемой «холодной войны».