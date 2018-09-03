Более 6 тыс. человек пришли проститься с Иосифом Кобзоном

03.09.2018 06:45



Церемонию прощания с любимым исполнителем и депутатом Государственной думы РФ Иосифом Кобзоном, которая состоялась 2 сентября в Концертном зале имени П. И. Чайковского, посетило более 6 тыс. человек, пишет ТАСС. Такие данные предоставили правоохранительные органы. Сын Иосифа Давыдовича Андрей Кобзон, который присутствовал на мероприятии, попросил присутствующих проститься с певцов аплодисментами. По его словам, самым важным в жизни его отца "была любовь зрителей, была поддержка зрителей, аплодисменты и крики "Браво!"