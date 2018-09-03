Сенатор Маккейн оставил Путину и Трампу прощальное послание

03.09.2018 06:19



Бывший постпред США в ООН Саманта Пауэр, которая присутствовала на похоронах американского сенатора, заявила, что присутствие на церемонии главы Украины Петра Порошнко, а также то, что он стоял рядом с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, является сильным "прощальным" посланием для лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, пишет РБК. По ее словам, сенатор, который заранее спланировал свои похороны, хотел донести до международного сообщества, что "Америка остается со своими союзниками и друзьями". Так Пауэр написала в своем Twitter.