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Пенсионная реформа

Американские СМИ считают, что у Украины нет шансов вернуть Крым

03.09.2018 05:58
Американские СМИ считают, что у Украины нет шансов вернуть Крым

Американский журналист и обозреватель издания The National Interest Дуг Бэндоу считает, что Украина не сможет вернуть себе Крымский полуостров, пишет газета Известия. Журналист заявил, что Крым стал российским более двух веков назад, когда его отвоевали у Турции. Он также признал, что большинство населения Крымского полуострова русские и, без однозначной поддержки местных жителей, у Украины "нет никаких шансов" вернуть Крым.

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