Российские пранкеры разыграли министра обороны Украины

03.09.2018 05:27



Российские пранкеры Лексус (Алексей Столяров) и Вован (Владимир Кузнецов) разыграли министра обороны Украины Степана Полторака, пишет РИА Новости. Пранкеры позвонили ему якобы из самолета украинского президента Петра Порошенко, который возвращался из поездки в США, и говорили от его имени. В частности они требовали от министра вывести войска из Донбасса, а также выяснить, кого направили на Восток Украины. В ответ министр сообщил, что в настоящее время нет планов атаковать Донбасс.