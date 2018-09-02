Уфологи назвали 7 мест, которые могли построить пришельцы

02.09.2018 23:59



Уфологи составили список самых интересных и таинственных мест на нашей планете, которые, по их мнению, могли быть сооружены пришельцами.

В данный список попали только 7 мест:

Рисунки или линии на плато Наска в Перу. Изображения были замечены в 1939 г., когда над плато пролетел на самолёте американский археолог Пол Косок;

Египетские пирамиды, которые и по сей день хранят множество секретов и тайн;

Древний город Теотихуакан (место, где родились боги, или город богов), расположенный недалеко от мексиканской столицы.

Изображение лица гуманоида на Красной планете (фото 1976 года, полученное с созданной НАСА автоматической космической станции "Викинг-1").

Исследователи также указали постройки в окрестностях Саксайуамана, Стоунхенджа и острова Пасхи (или Рапануи), пишет rusargument.ru.