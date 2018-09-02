Дергается глаз? Почему это происходит и как с этим бороться?

02.09.2018 09:48



После дня, заполненного большим количеством кофе, часами проведенными за компьютером или просмотром телевизора, а перед поздним отходом ко сну просмотром мобильного телефона, совершенно не удивительно, что возникает подергивание глазного века. Вы ложитесь спать, думая, что к тому времени, когда вы проснетесь, оно исчезнет. Но это не так. Подергивание может затянуться на несколько дней, а может быть, даже недель, пишет ScienceAlert.

Современные люди тратят все больше времени на экраны, а это приводит к сильному утомлению мышц глаз. Как заявляет Шамеема Сикдер, офтальмолог из Медицинской школы Университета Джона Хопкинса, это является одним из основных факторов возникновения подергивания глазного века. Также, на утомление глазных мышц влияют недостаток сна, сухость глаз, кофеин, обезвоживание и стресс.

Так, доктор Сикдер рекомендует своим пациентам смотреть в сторону от экрана каждые 20 минут и закрывать глаза. Это может помочь увлажнить глаза. При сильной сухости глаз обязательно использовать искусственные слезы. А также вести здоровый образ жизни, высыпаться, выпивать меньше кофе и, в первую очередь, отдохнуть от экранов.

«Конечно, это раздражает», - сказала доктор Сикдер о подергиваниях глаз. «Но, если Вы можете терпеть это, лучше всего, просто подождать, и симптом исчезнет».