В США рассекретили планы по применению ядерного оружия против СССР и Китая

02.09.2018 08:59



Некоммерческая организация "Архив национальной безопасности" опубликовала рассекреченные планы уничтожения СССР и Китая, которые разрабатывали спецслужбы США в 1960-х гг. Так, согласно опубликованному Единому интегрированному оперативному плану (SIOP), разработанному в 1964 году, США рассматривали применение ядерного оружия для уничтожения порядка 70% промышленного потенциала Советского Союза, а также 70% граждан СССР.