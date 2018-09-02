Путин назвал профессии, которые будут наиболее востребованы в будущем

02.09.2018 08:38



Во время своего визита в Сочи, глава России Владимир Путин встретился с победителями международных олимпиад 2017-2018 годов в образовательном центре "Сириус", пишет ТАСС. В ходе встречи президент пообщался с призерами олимпиад, а также назвал те профессии, которые на его взгляд будут наиболее востребованы на трудовом рынке России в ближайшем будущем. Так, среди наиболее перспективных сфер деятельности Владимир Путин назвал генетику, сельское хозяйство, биологию, робототехнику, применение искусственного интеллекта, разработку беспилотных аппаратов и индустрию больших чисел.